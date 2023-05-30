سيف بن زايد: حوافز تشجيعية لسائقي توصيل الطلبات الملتزمين بقواعد المرور

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شرعت في إطلاق وتنفيذ حملات توعوية وعقد ورش لنشر الثقافة المرورية لدي العاملين في مجال توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتدريبهم في مجال التوصيل، ووضع حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين بقواعد المرور.

وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم (الثلاثاء) أن وزارة الداخلية قامت بأنشاء مجلس المرور الاتحادي، والذي يضم في عضوية كل من وزرة الطاقة والبنية التحتية وزارة التغير المناخي والبيئة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هيئة الطرق والمواصلات حكمة الشارقة، الاتحاد للقطارات هيئة الطرق والمواصلات لحكومة دبي، ومواصلات الامارات.

وأضاف: بأن المجلس يختص بعملية الاشراف على الخطط الاستراتيجية وأنظمة العملة، والاشراف على معالجة التحديات الاستراتيجية وتقديم الاقتراحات، بالإضافة إلى ابداء الراي الاستشاري والقانوني وتقديم الدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين بأن الوزارة قامت بأعداد محاور بشأن درجات توصيل الطلبات، من ضمنها حزمة اشتراطات وضوابط يتم تطبيقها بشكل تجريبي في امارة دبي، تتضمن الحصول على ترخيص على نشاط التوصيل، ومضي سنة على رخصة القيادة للحصول على التصريح المهني، وتوحيد الزي الرسمي، وارتداء الخوذة ووسائل الحماية، لا يزيد عمر الدراجة على 4 سنوات.

كما اشتملت الاشتراطات على الالتزام باعتماد الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات، وان لا تتجاوز سرعة الدرجة 100 كيلو متر في الساعة، وعدم تحميل راكب في الخلف، وعدم القيادة في الطرق السريعة أو اثناء سوء الطقس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز