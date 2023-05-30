«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» يعرض أحدث التقنيات المساعدة أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - وام

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تنطلق فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في دورته الخامسة 2023 في دبي من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، وتشمل تقديم باقة من أحدث التقنيات والابتكارات لزوار المعرض من داخل الدولة وخارجها.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ومن المنتظر أن يجلب المعرض أحدث مجموعة من منتجات التكنولوجيا المساعدة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تضم أكثر من 50 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يحمل أجندة الشمول الاجتماعي إلى آفاق جديدة.

ويشكل هذا المعرض الدولي المخصص لذوي الهمم، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، منصة للمصنعين العالميين والإقليميين للمنتجات المساعدة والتأهيلية لجذب أنظارهم وكسب قلوب مجتمع الأشخاص ذوي الهمم.

وستشهد نسخة هذا العام، التي تعتبر الأكبر من حيث المساحة وعرض المنتجات مقارنة بالدورات السابقة، مشاركة نحو 300 عارض من 50 دولة.

ومن المتوقع للمنصة الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية لجهة التركيز على تكنولوجيا الإعاقة، أن تستقطب حوالي 12 ألف زائر من مجتمع ذوي الهمم من كل دول منطقة الشرق الأوسط البالغ عددها 22 دولة، حيث سيتم خلال المعرض تغطية جزء كبير من أكثر من 4500 من التقنيات الحالية المساعدة للإعاقات المتنوعة.

وأكد خبراء يمثلون شركات دولية عاملة داخل وخارج الدولة أن الإمارات تعتبر في مصاف دول العالم في إظهار دعمها الراسخ للأشخاص ذوي الهمم وتزويدهم بأفضل التقنيات التي تمكنهم من العيش بشكل مستقل.

وقال اندي فولكنر الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند المورد العامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات والخدمات الموجهة لتحسين الوصول إلى أماكن الفعاليات والأماكن العامة والشركات، إن الشركة ستعرض أحدث منتجاتها المساعدة وستجري عروضاً توضيحية حية لجرس الباب المرئي وأنظمة التنبيه عبر الهاتف وأجهزة إنذار الحريق الرجاجة التي تهدف لمساعدة الصم أو من يعانون من ضعف السمع، كما سيقوم سفير العلامة التجارية بتقديم «وي وك» العصا الذكية الأولى من نوعها في العالم، فيما سيتم أيضاً عرض الكراسي المتحركة العائمة المخصصة للاستعمال على الشواطئ والحصائر الشاطئية المخصصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ضمن المرافق الساحلية.

وسيتم التركيز خلال المعرض على «زهرة أقحوان الإعاقات الخفية»، وهي أداة تطوعية بسيطة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل التوحد وعسر القراءة وضعف السمع والبصر التي بدأت باستخدامها أخيراً كل من مؤسسة مطارات دبي وطيران الإمارات، خصوصاً بعد الزيادة في الاستفسارات من القطاعين العام والخاص بحثاً عن المساعدة والمشورة حول الإعاقة وذلك بالنظر إلى نمو قطاع سياحة ذوي الإعاقة.

ومن جانبه ذكر راي جيلاني المدير العام لشركة جيلاني موبيليتي، أن مجتمع ذوي الهمم في المنطقة سيتفاجأ بحدوث عمليات تحويل لكرسي متحرك مبتكر صممته الشركة خصيصاً لهم ما من شأنه أن يمنحهم المزيد من الاستقلال والحرية والراحة في مساحتهم الشخصية.

ومن جانبه قال روبن لين مدير شركة بيوبيس، إن شركته ستعرض كراسيها المتحركة وأسرة المستشفيات التي تساعد الأشخاص ذوي الهمم على الحركة والنوم بشكل صحيح، مضيفاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل كبير الأشخاص ذوي الهمم في كل مكان لدرجة تثير إعجاب الجمهور.

وبدوره أفاد المهندس أحمد عبدالله صالح مدير شركة لايف ورلد للتوريدات الطبية، أن التقنيات الجديدة التي يمكن للأشخاص ذوي الهمم توقعها قريباً تشمل أنظمة التصوير المحسّنة والروبوتات الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء ومنصات المحاكاة، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح قريباً جزءاً من كل شيء فيما تستعد شركته المتخصصة بمجال التنقل لإطلاق الدراجة اليدوية وكرسي متحرك كهربائي مزود بغطاء.

ومن جانبه أشار جيسكار بشارة المدير العام لشركة ستاركي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن الشركة تابعت تركيزها على تعزيز أداء وسائل المساعدة السمعية في المناطق الصاخبة وذلك من خلال استخدام استراتيجيات أكثر تطوراً للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقليد الأداء البشري، حيث إن فرصة المعالجة التي تجري في وسيلة المساعدة السمعية الآن لا تهدف فقط لتضخيم الصوت بطريقة تحاكي المستشعرات وخلايا الاستشعار في الأذن وإنما أيضاً المعالجة المسبقة لتلك الإشارة بطريقة تساعد العقل على فهم هذه الأصوات ذات الأهمية لك.

يذكر أن «سوق الإعاقة» يتمتع بقدرة شرائية تزيد على 13 تريليون دولار أمريكي سنوياً على شكل دخل عالمي مخصص للإنفاق، ومع ذلك تشير دراسة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 5 إلى 15 بالمائه فقط من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أجهزة إعاقة يمكنهم الوصول إليها في العديد من البلدان، فيما من المتوقع أن تزداد قيمة السوق العالمية للتقنيات المساعدة الموجهة لذوي الإعاقة وكبار السن إلى ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.

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