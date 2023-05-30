حملة للمحافظة على المظهر العام في العين

المصدر: العين - وام

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أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية للمحافظة على المظهر العام في الأحياء السكنية، تستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وتغطي أكثر من 25 منطقة في المدينة.

وتهدف الحملة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، والشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، إلى توعية الأهالي والعمالة المساعدة في المنازل بأهمية وضرورة الحد من المشوهات، والاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل بين البلدية وفئات وشرائح المجتمع كافة.

وقال أحمد الكويتي، مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع في بلدية العين، إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار سعي البلدية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق وتعزيز السلوكات الإيجابية التي من شأنها حماية المظهر العام وتوفير متطلبات السكينة والصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الزيارات الميدانية للتوعية بلغ 1229، فيما تم رصد 582 منزلاً تمت توعية سكانها بالحلول المقترحة للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن مشوهات المظهر العام، والإسهام في العمل على الارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية بهدف خلق بيئة صحية نظيفة، ونشر الثقافة المجتمعية السليمة بهذا الخصوص.

وأوضحت فاطمة الشامسي، رئيسة قسم التواصل المجتمعي في البلدية، أن الحملة شملت مناطق هيلي، والطوية، وزاخر، ونعمة، ومنازف، والبصرة، وفلج هزاع، والمسعودي، والهير، والقوع، والوقن، والظاهرة، وبوكرية، والمقام، والبطين، وأبو سمرة، ورماح، والسلامات، والخرنة، والصاروج، ومزيد، والظاهر، والساد، والعامرة، وشعاب الأشخر.

وقالت إن الحملة ركّزت على بعض المظاهر السلبية كالرمي العشوائي وكيفية الحد منها ومكافحتها، وتعريف الجمهور بأهمية المحافظة على المظهر العام للمدينة، والفوائد الإيجابية لاتباع سلوكات حضارية في التعامل مع البيئة والمرافق العامة بالشكل الذي يحافظ على الصحة والسلامة العامة.

وتضمنت الحملة نشر سلسلة من رسائل التوعية عبر حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة الأهالي إلى الإسهام في الحفاظ على المظهر العام للأحياء.

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