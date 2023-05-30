وفد كازاخستان يشيد بمجمع القرآن بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

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أكد سانسيزباي شوقانوف، نائب المفتي العام رئيس لجنة الإفتاء في كازاخستان، أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة يمثل وجهة لعلماء القرآن والباحثين والأكاديميين والمهتمين بعلومه، لما يحتويه من علوم وثقافة ومشروعات علمية وبحثية كبرى ومتنوعة في القرآن وعلومه. جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مجمع القرآن الكريم، حيث تجوّل في متاحفه وأروقته، واطلع على ما يحتويه من مخطوطات وكنوز قيّمة، واستمع إلى شرح قدمه الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام للمجمع، حول دور المجمع ومتاحفه، والمقارئ الإلكترونية وإدارة الدراسات والبحوث وما تنفذه من مشروعات علمية.

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