«فالكون 40 بي» الإماراتي الأول عالمياً في قائمة للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تربع «فالكون 40 بي» على المركز الأول ضمن قائمة موقع «Hugging Face» لأحدث النماذج اللغوية الضخمة مفتوحة المصدر في أنحاء العالم.

ويعد النموذج الرائد الذي أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي في شهر مارس والنسخة مفتوحة المصدر الأسبوع الماضي أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يُنشر على نطاق واسع في الإمارات بما يزيد على 40 مليار عامل متغير.

وتمثل «Hugging Face» إحدى الشركات الأمريكية الرائدة التي تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنيات الذكاء الاصطناعي باتباع أسس المصادر المفتوحة والعلوم المفتوحة، وهي جهة مستقلة معنية بالتحقق من نماذج الذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم.

يشار إلى أن نموذج «فالكون 40 بي» قد تخطى نماذج أخرى شهيرة في القائمة مثل «LLaMA» من شركة ميتا (بما يشمل نموذج 65B الخاص بها) ونموذج «StableLM» من شركة «Stability AI»، وغيرهما.

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