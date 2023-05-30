مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي وجهة رائدة عالمياً بالخدمات الطبية المتميزة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت دبي وجهة رائدة عالمياً للخدمات الطبية المتميزة، لافتاً إلى أن دبي تضع تطوير قطاعها الصحي في مقدمة الأولويات التي تحيطها بكل الاهتمام والعناية، مع العمل على دعم هذا القطاع الحيوي بالتوسع في إقامة وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع أكبر وأهم موفّري الخدمات الطبية والعلاجية، بما يعزّز مكانتها وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، الدكتور مارتن كوبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى مورفيلدز البريطاني للعيون، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، حيث تناول اللقاء جهود دبي المستمرة في تطوير بنيتها التحتية التي تخدم مختلف القطاعات، ومن ذلك القطاع الصحي، وتهيئة دبي للبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، بما يؤكد امتلاكها منظومة صحية متكاملة ومستدامة تلتزم أرقى المعايير العالمية.

ودون سموه عبر «تويتر»: «أضحت دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجهة رائدة عالمياً للخدمات الطبية المتميزة، وتطوير قطاعها الصحي هو أحد أهم أولوياتنا للمحافظة على جودة حياة شعبها وسعادتهم. في هذا الصدد، التقيت اليوم الدكتور مارتن كوبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى مورفيلدز البريطاني وناقشنا برامج المستشفى وشراكته مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. نشكر جهودهم المثمرة في تقديم الخدمات الصحية وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في دبي».

وتطرق النقاش إلى النموذج المتطور الذي أسسته دبي للشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الرعاية الصحية، ونجاح هذا النموذج في استقطاب أكبر الأسماء العالمية في المجال ذاته، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لصحة أفراد المجتمع التي تعدها من أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تناول اللقاء تنامي جاذبية دبي للكوادر الطبية عالية الكفاءة والمهارة المهنية من شتى أنحاء العالم، بما توفره من بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، ومشجعة على التميز والنمو.

خدمات

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل خدمات مستشفى مورفيلدز، الذي يعد من أعرق المستشفيات البريطانية، ومن أكبر وأهم المستشفيات المتخصصة في طب وبحوث العيون على مستوى العالم، وكذلك استعراض نشاط المستشفى في دولة الإمارات، حيث يُعدُّ مقر مورفيلدز في «مدينة دبي الطبية»، وتم افتتاحه في سنة 2007، أول فرع للمستشفى العريق خارج بريطانيا.

واستعرض الجانبان الشراكة الموقعة بين المستشفى وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والهادفة إلى دمج التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي بما يوسع آفاق التجربة التعليمية لطلبة الجامعة، ويسهم في ضمان أعلى مستويات جودة التعليم والتدريب في تخصص طب العيون بالجامعة كونه جزءاً أساسياً من منهاج كلية الطب.

حضر اللقاء هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومدير جامعة محمد بن راشد، للطب والعلوم الصحية، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي.

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