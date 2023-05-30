«عام الاستدامة» يطلق فيديو للحفاظ على البيئة

المصدر: (دبي- وام)

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أطلق فريق عام الاستدامة فيديو، لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة لحماية مواردنا للأجيال القادمة، وذلك ضمن نشاطات «عام الاستدامة في دولة الإمارات: اليوم للغد».

وتهدف المبادرة، من خلال فعاليات مجتمعية عدة، وأخرى تعليمية وثقافية إلى تشجيع كل من في دولة الإمارات لتبني نمط حياة صديق للبيئة لمستقبل مستدام بالتركيز على جهود استخدام بدائل البلاستيك، وحماية الأنظمة البيئية لدولة الإمارات من الهدر وعزل النفايات لإعادة تدويرها، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة.

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