حاكم أم القيوين يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، ألكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه، بمناسبة تسلهما مهام عملهما الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير الألماني، والقنصل العام الألماني في دبي، متمنياً لهما طيب الإقامة والتوفيق.

وأثنى الكساندار شونفلدار وسيبيل بفاف على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات المختلفة، مشيدين بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة في شتى الميادين. حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.

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