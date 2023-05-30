محمد بن طحنون يطلع على جاهزية «المهام الخاصة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تفقد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مديرية «ق 7» بقطاع المهام الخاصة ضمن منظومة التفتيش والتأكد من الجاهزية للتعامل مع كافة الأوضاع الأمنية.

واطلع اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، خلال جولته، بحضور العميد حامد محمد الهاجري، مدير مديرية «ق 7»، والعقيد ركن راشد سيف الفارسي، نائب مدير مديرية «ق 7»، وعدد من مديري الإدارات، على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والآليات المستخدمة، والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية.

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