سلطان بن أحمد يشهد افتتاح الملتقى العربي للتراث الثقافي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، افتتاح الملتقى العربي للتراث الثقافي في نسخته الرابعة، والذي ينظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم ـ الشارقة)، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، تحت شعار «ثقافة العمران وصمود التراث»، وذلك في مقر المكتب بمركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالمدينة الجامعية.

شكر وتقدير

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقى بعدها الدكتور زكي أصلان، مدير المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي (إيكروم ـ الشارقة)، كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود سموه الكبيرة في دعم التراث الثقافي والمؤسسات العاملة فيه.

وأشار الدكتور زكي أصلان إلى أهمية الحفاظ على التراث العمراني في جميع دول الوطن العربي، وقال: لا شك أن موضوع الملتقى، الذي تم اختياره هذا العام بعد بحث ونقاش مستفيضين مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، ينسجم بشكل كبير مع احتياجات المرحلة الحالية وتوجهات الدول والأولويات التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، ألقى الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، كلمة، ثمّن فيها جهود إمارة الشارقة الكبيرة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى المحافظة على المباني التاريخية والمواقع التراثية، وإحيائها، من خلال أعمال الحماية والترميم التي طالت معالم الإمارة وبيوتها التراثية، وأسواقها الشعبية ومساجدها ومدارسها، وإعادة توظيف وإحياء مناطق الشارقة القديمة.

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