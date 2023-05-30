27 مليون درهم مساعدات «فزعة» بيت الخير

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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أنفقت جمعية بيت الخير قرابة 27 مليون درهم منذ بداية العام على 4474 أسرة وحالة محتاجة، من خلال برنامج «فزعة» للدعم الطارئ، أحدِ برامج التكافل المجتمعي التي تعزز روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتنهض بأوضاع أكثر الناس حاجة.

وتندرج تحت «فزعة» عدة مساعدات، مثل «المساعدات الطارئة»، «علاج»، «الغارمين»، ويعنى بتفريج كربة الأسر والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة، حتى تتمكن من تجاوز محنتها، واستئناف حياتها المعتادة.

وبحسب عابدين العوضي مدير عام الجمعية، فإن إنفاق فزعة، على هذه المشاريع توزع على عدة مصارف، منها 14 مليوناً قُدمت مساعدات نقدية عاجلة لرفع العجز المادي والمالي عن 3596 أسرة وحالة، بالإضافة إلى 6 ملايين و474 ألفاً ذهبت لدعم إسكان العديد من الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وبخاصة أسر الشباب، بالإضافة لدعم زواج 12 شاباً إماراتياً بإجمالي 123 ألفاً.

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