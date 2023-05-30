حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بترقية 8 ضباط

المصدر: الشارقة - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن ترقية ضباط في القيادة العامة للحرس الأميري.

وبحسب المرسوم، يرقى 8 ضباط من القيادة العامة للحرس الأميري إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية وهم: المقدم سعيد حارب سعيد سالم المنذري مدير عام الإدارة العامة للدعم والمساند، والمقدم عمر محمد عبيد النابودة نائب مدير عام الإدارة العامة للحماية والتأمين، والمقدم علي حمد علي المزيني نائب مدير عام الإدارة العامة للدعم والمساندة، والمقدم خميس سالم الباس السويدي مدير إدارة العمليات، والمقدم عبدالرحمن علي سالم الشامسي مدير إدارة أمن القصور والمنشآت، والمقدم عبدالرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة إلى رتبة عقيد، والرائد عبدالرحمن سعيد محمد الشامسي مدير إدارة حماية الشخصيات المهمة، والرائد محمد عبدالله سعيد خميس السويدي نائب مدير إدارة أمن القصور والمنشآت إلى رتبة مقدم.

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