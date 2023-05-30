«دبي للإعلام» و«دل» تبحثان تحديات قطاع التسويق

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت رانيا حنوش، مديرة تسويق المنتجات في شركة دل، بورشة عمل مع أعضاء فريق التسويق بمؤسسة دبي للإعلام في نقاش تطرق لمهمة التسويق والعاملين في القطاع في ظل التغييرات المتواترة على الأعمال والتحديات الاقتصادية وارتفاع التنافسية في الأسواق.

تفاعل الحضور مع مواضيع ركزت على زيادة ارتباط قطاعي الإعلام والتكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، بدءاً من تغلغل اعتماد الإنترنت كوسيلة اتصال رئيسية، ومروراً بشبكات التواصل الاجتماعي، ووصولاً إلى منصات بث الفيديو والموسيقى مثل «نتفليكس» و«سبوتيفي». كما تم إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق إقليمياً.

وأكدت حنوش على الأداء المميز للمرأة العربية في مجال التسويق إقليمياً، وزيادة عدد العاملات في المجال، وناقشت، من واقع خبرتها الشخصية، قدرة زميلاتها في قطاعات التسويق في مختلف التخصصات على إيجاد التوازن الناجع بين المهنة والأسرة.

شارك في الندوة عاصم جلال الشريك المؤسس لـ«جلال وكراوي للاستشارات الإدارية».

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