مذكرة تفاهم لتأسيس ماجستير العلوم الجنائية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، بهدف تأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة في مجال تطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحث العلمي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لمذكرة وقعت بين الجانبين في الفترة الماضية.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومن جانب جامعة الإمارات، الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، ومن جانب جامعة الإمارات، الدكتورة روية راشد الكندي، مساعد العميد للبحوث والدراسات العليا في كلية العلوم، وعدد من الضباط.

ورحب اللواء أحمد ثاني بن غليطة، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكدا أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من إسهام كبير في تبادل الخبرات والممارسات.وأكد الدكتور أحمد مراد، أهمية التكامل والشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة لتحقيق الإنجازات النوعية للخمسين سنة القادمة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على دعم مستقبل منظومة التعليم والبحث العلمي بين الجانبين.

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