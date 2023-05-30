غرامات على الموظفين غير المشتركين في «التأمين ضد التعطل عن العمل»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من 30 يونيو المقبل، بفرض غرامات مالية على الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص غير المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري في شأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي نص على ضرورة اشتراك جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين والمقيمين في نظام التعطل عن العمل قبل تاريخ 30 يونيو المقبل، إذ سيتم بعد ذلك احتساب 400 درهم غرامة عن كل موظف لم يشترك في حال لم يتم تمديد المهلة المقررة.

اشتراك

وأوضحت الوازرة أنه يمكن للموظفين الاشتراك إلكترونياً في نظام التعطل عن العمل بـ4 خطوات تشمل زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني «www.iloe.ae»، والضغط على كلمة «اشترك هنا» للوصول إلى صفحة التسجيل، ومن ثمّ تحديد طبيعة القطاع الذي يعمل لديه مع إدخال بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية هاتفية، واختيار كيفية الاشتراك بالنظام «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي»، وأخيراً إدخال البريد الإلكتروني والانتقال إلى صفحة الدفع لاستكمال التسجيل بنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه يندرج تحت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتان، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعد الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة بقيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين حداً أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 في المئة من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

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