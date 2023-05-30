جائزة «حمدان الطبية» تختتم ندوات الفائزين بجوائز دورتها الـ12

المصدر: ( دبي - وام)

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اختتمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، سلسلة ندوات الفائزين بجوائز دورتها الثانية عشرة، التي تمحورت حول ‏موضوع الأمراض المعدية، عبر ندوتها الافتراضية الثالثة التي حملت عنوان «العلاج المناعي للسرطان - ما الذي حققناه؟ وما الذي يتعين علينا تحقيقه؟».

وشارك في الندوة 1100 من الأخصائيين والأطباء المعنيين من 17 دولة في أنحاء العالم، حصلوا على ساعة تعليم طبي مستمر ‏واحدة معتمدة من جامعة ‏الإمارات‎.‎ وتحدث في الندوة الدكتور إيان هيكتور فريزر، أستاذ كلية الطب ورئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند الأسترالية، الفائز بجائزة حمدان العالمية الكبرى في دورتها الثانية عشرة، وأدراها الدكتور جلفاراز خان، أستاذ علم الأمراض الفيروسية في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة الإمارات. واستعرض الدكتور إيان هكتور فريزر، في الندوة البحوث التي تركز على استخدام جهاز المناعة البشرية للسيطرة على أمراض السرطان.

وأعرب عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، عن سعادته بنجاح سلسلة ندوات الفائزين وتفاعل الحضور مع المتحدثين، مؤكداً أن الجائزة تهدف من تنظيم هذه الندوات إلى دعم القطاع الصحي والبحث ‏العلمي وتعزيز التواصل مع الأوساط العلمية والأكاديمية والمتخصصين من جميع ‏أنحاء العالم.

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