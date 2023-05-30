انضمام 1000 رئيس تنفيذي لمسار خفض الانبعاثات العالمية

المصدر: دبي - وام

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أكدت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «كوب28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لإطلاق المزيد من المبادرات الإيجابية والطموحة والجلوس مع جميع الأطراف المعنية، باحتسابها تمثل حلولاً ملموسة يحتاج إليها العالم لمواجهة التحديات المناخية.

وكشفت عن انضمام أكثر من 1000 فرد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وأعضاء غرف دبي، إلى المسار المحدد نحو خفض الانبعاثات العالمية، بمقدار النصف بحلول سنة 2030، والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول سنة 2050.

ودعت المزيد من المؤسسات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل رفع مستوى طموحاتها والتزاماتها في مجال إزالة الكربون واتخاذ إجراءات صديقة للبيئة لمكافحة التغير المناخي، كما دعت إلى الحرص على الاستماع لآراء الجميع وتمثيلهم، ليكون لهم دور فاعل ونشط في الطريق إلى «كوب28» وما بعده.

قيادة عمل

وكانت فعالية «الطريق إلى كوب28: قيادة العمل المناخي المشترك في دولة الإمارات»، أسهمت في إتاحة الفرصة للأطراف المعنية المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية كافة للاطلاع على مزيد من التفصيلات عن مهام رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، ورئاسة المؤتمر، ومن ذلك المبادرات الدولية المتعلقة بالعمل المناخي مثل «السباق إلى الصفر»، و«السباق إلى المرونة»، إضافة إلى ائتلاف «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر «كوب28».

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