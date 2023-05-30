الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ« البيان»: 20 ألف خريج في برامج التعليم التنفيذي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الكلية تعد مرجعاً مهماً في مجال التعليم التنفيذي في دولة الإمارات، وتقدم برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات القادة والمدراء في القطاع الحكومي، ومنذ إطلاق برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تخرج أكثر من 20000 خريج من كبار المسؤولين والتنفيذيين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذين استفادوا من هذه البرامج.

وقال في حوار مع «البيان»: تتضمن برامج التعليم التنفيذي في الكلية 5 مخرجات تتمثل في تطوير المهارات القيادية إذ تهدف إلى تعزيز مهارات القيادة والإدارة للخريجين، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات، وإدارة الفرق، وتنمية المواهب، وتعزيز القدرات الإدارية، حيث تعمل البرامج على تعزيز فهم الخريجين للمفاهيم والمبادئ الإدارية الحديثة، وبناء شبكة علاقات مهنية، حيث يتيح التعليم التنفيذي في الكلية للخريجين فرصة التواصل والتعاون مع زملائهم من خلفيات مختلفة، وتطوير المعرفة المتخصصة، حيث توفر الكلية برامج تعليمية متخصصة في مجالات مثل الإدارة العامة، والسياسات العامة، والقيادة، والرشاقة المؤسسية، واستشراف المستقبل.

التزام

وأوضح أنه انطلاقاً مـن التزامهـا بتنميـة القـدرات المؤسسـية فـي الإمـارات والـدول العربيـة الشــقيقة، تقــدم الكليــة برامــج التعليــم التنفيــذي المتخصّصــة وبرامــج الانتساب المفتــوح، والتــي تســتهدف كبــار المســؤولين الحكومييــن وغيــر الحكومييـن، الذيـن يسـعون لصقـل مهاراتهـم القياديـة وتوسـيع مجـال معرفتهـم، ويهدف هذا التعليم إلى تطوير وتحسين المهارات اللازمة للقيادة الفعّالة وإدارة المؤسسات بنجاح، وتتميـز هـذه البرامـج القصيــرة والمكثفــة بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبتكــرة تعتمــد علــى الدراسات الأكاديميــة وحـالات إداريـة واقعيـة، وكذلـك المناقشـات الجماعيـة والتماريــن العمليــة، ولهــذا الغــرض تــم انتقــاء هيئــة تدريــب علـى كفـاءة عاليـة.

مواكبة

وأشار الدكتور علي المري إلى أن الكلية تسعى لتواكب تطورات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، بما في ذلك الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث تحرص على توفير برامج تغطي هذه العلوم وتعزز فهم المشاركين للتطورات وتطبيقها.

ولفت إلى بعض الطرق التي تقوم بها الكلية، مثل تحديث مناهج برامج التعليم التنفيذي بانتظام لتشمل أحدث الأبحاث والتقنيات والممارسات في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وتعمل على بناء شراكات مع خبراء ومتخصصين لتوفير برامج تعتمد على الخبرات العملية والمعرفة العلمية الحديثة، كذلك الأبحاث والمشاريع التنفيذية، إذ تشجع الكلية الأبحاث والمشاريع التي ترتكز على التحديات والتطورات، مما يسهم في توليد المعرفة الجديدة والحلول الابتكارية، إلى جانب التدريب وورش العمل، حيث تنظم الكلية دورات وورش عمل تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي، ومن خلال الشبكات والعلاقات المهنية، حيث تسهم الشبكات والعلاقات التي يتم بناؤها في الكلية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في توفير فرص لتبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في مجالات الابتكار والتطوير.

وقال إن الكلية تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتوفير برامج التعليم التنفيذي عن بُعد، مما يمكّن المشاركين من الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، ويتيح لهم التعلم وفقاً لوتيرتهم الخاصة.

توجهات

وأشار إلى أن التعليم التنفيذي عبارة عن نوعين من التدريب والتعليم المهني الذي يستهدف المتدربين الراغبين في تطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم على التأثير على العمليات المؤسسية، ومع ذلك يختلف التدريب عن التعليم التنفيذي في الأهداف، والجمهور المستهدف، والتركيز الرئيسي للتعليم، حيث يعد التعليم التنفيذي والتدريب أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية والنجاح في العمل، ولذلك يجب أن يتم تحديث هذا المجال باستمرار ليواكب التطورات الحديثة في مجال العمل والتقنية والتعليم.

وتابع: تشمل التوجهات المستقبلية تحسين تجربة التعلم من خلال تقنيات التعليم والتدريب الحديثة، وتحديد الأهداف التدريبية وتحليل الاحتياجات التدريبية بشكل أكثر دقة، وتطوير المحتوى التعليمي والتدريبي بما يتناسب مع احتياجات المتدربين ويشجّع على التفاعل والتعلّم الفعّال، كما تشمل تطوير مهارات القادة بما يتناسب مع متطلبات العمل، وتوفير برامج تدريبية متنوعة في جميع المستويات الوظيفية.

منظومة

وقال إن منظومة البرامج تهدف إلى دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي، وبناء قادة المستقبل من خلال برامج ومبادرات، لافتاً إلى أبرز عناصر هذه المنظومة وهي برامج الدبلومات والشهادات المهنية، حيث تقدم الكلية برامج دبلوم وشهادات مهنية، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدم الكلية خلالها دورات تدريبية متخصصة تستهدف المهارات والمعرفة الحديثة، إضافة إلى برامج التعلم عن بعد، حيث توفر الكلية برامج تعليمية عن بعد تمكن المشاركين من الوصول إلى المحتوى التعليمي وتنمية مهاراتهم في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب زيارات ميدانية، حيث تعد الزيارات الميدانية أداة فعالة في مجال التدريب والتعليم التنفيذي، إذ تسمح بتقييم الممارسات والأداء في الواقع العملي.

ولفت إلى أن برنامج رحلة المستقبل تعليمـي مبتكـر للقيادات يأخذهـم فـي رحلـة لعـدد مـن المحطـات المهمـة تمتـد بيـن الواقـع والمسـتقبل، حيـث يسـعى لتمكيـن قيـادات حكومـة المسـتقبل وتزويدهـم بآخـر التطـورات واطلاعهم علـى المبـادرات الحكوميـة الجديـدة مـن مـدن ذكيـة وبيانـات مفتوحـة وابتـكار واستشـراف للمسـتقبل وتوجهـات حديثـة فـي التميـز المؤسسـي وغيرهـا، موضحاً انه تم تنفيذ ثلاث دفعات، وترتيب زيارات إلى اليابان، سنغافورة، بريطانيا.

دراسة

وأوضح أن الكلية تركز على دراسة الحالات والتمارين العملية للمشاركين لأسباب عدة، منها التعلم والتطبيق العملي، والتفاعل والتعاون من خلال دراسة الحالات والتمارين، حيث يتم تشجيع المشاركين على التفاعل والتعاون مع زملائهم في الحلول والمناقشات، كذلك الاستعداد للتحديات الحقيقية، ويتم توفير فرصة لهم للتعلم من خلال التجربة وتطوير قدراتهم في اتخاذ القرارات الصائبة وحل المشكلات.

منهجية

وأردف: تعتبر منهجية تنفيذ البرامج من الأساليب الحديثة والفعالة في تطوير وتنمية المهارات والقدرات لدى الموظفين والمؤسسات، وتأتي استجابة للتحديات بهدف رفع قدرات الموظفين في ظل التغيرات العالمية وتقدم خدمات مبتكرة واستباقية، ومن بين الأساليب التي يتم استخدامها في هذه المنهجية، تحديد الأهداف الواضحة والمحددة، وتصميم المناهج الدراسية والتدريبية.

تجربة وخبرة تفاعلية

قال الدكتور علي المري: جاء تصميم البرنامج المتخصص الابتكاري عن طريق إقامة مخيم القيادات التنفيذية خاص للمتدربين لتقديم تجربة متميّزة وخبرة تفاعلية عملية متخصصة بالقيادة الهادفة بغية إحداث التغيير داخل أنفسهم وفرقهم ومؤسساتهم، إذ يمثّل المخيم تجربة ممتعة وفريدة تدفع المشاركين إلى المستوى التالي من التميز، وصولاً للتفرد وتحقيق نتائج رائدة. وتقدم الكلية دورات تدريبية مسجلة ومعدة مسبقاً للمتدربين بشكل إلكتروني، ويمكنهم الوصول إليها من خلال منصة التعليم التنفيذي الذكية «التعلم الإلكتروني والذكي الذاتي Self-paced E-learning»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز