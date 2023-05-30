محاكم دبي تطلق دفعة من «دبلوم الخبرة القضائية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت محاكم دبي الدفعة الخامسة من دبلوم الخبرة القضائية للخبراء، وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، والتي ضمت 25 متدرباً، من خلال نظام التعلم الهجين، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى تطوير القدرات والكفاءات الوطنية من المتدربين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير، ويشارك بالتدريس والتدريب مجموعة من السادة القضاة والخبراء، الذين يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية في هذا المجال، بما يضمن تأهيل خبراء متخصصين، يدعمون تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها دعم الأجهزة القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً، وبما يضمن دقة في الأحكام وتحقيق العدالة المنجزة.

وأوضح القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي أن محاكم دبي تحرص على الإسهام في وضع المناهج والبرامج والخطط الكفيلة، للارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، والعمل على تخريج أجيال تؤمن بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة النابعة من قيمنا العربية الإسلامية الأصيلة، بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب، والاستعانة بأصحاب الخبرات المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم.

وأشار إلى أن مخرجات الدبلوم المستهدفة هي إكساب الخبير المعارف القضائية والقانونية والمهارات اللازمة، لممارسة عمله في مجال كتابة تقارير الخبرة القضائية بكل حرفية وبجودة عالية، وتكمن أهميته في كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعتبر أولوية مطلقة في دولة الإمارات.

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