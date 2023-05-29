مواطنون: توفير مسكن عصري على قمة أولويات القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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ثمن مواطنون اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، مؤكدين أن القيادة الرشيدة ملتزمة بتحقيق رفاهة المواطن الإماراتي وتوفير مستقبل مستدام، حيث تعزز هذه المبادرات المتتالية في تحقيق السلام الاجتماعي، وتوفير حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عيضة بن سنية المنهالي: إن قطاع الإسكان يأتي على قمة أولويات القيادة الرشيدة، وقد تجلى في المبادرات والبرامج المتنوعة لقطاع الإسكان في الدولة، وأبرزها برنامج «زايد للإسكان» والذي يرجع تأسيسه إلى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان يؤمن بأهمية توفير مسكن عصري وملائم يجنب المواطن أعباء تدبير مسكن مما يحقق له الاستقرار والرفاه الاجتماعي، ويحقق له الاستقرار المادي في دخله الشهري بحيث لا يذهب النصيب الأكبر إلى إيجار مسكن أو شرائه.

وأضاف حريز المنهالي: «بيض الله وجه قيادتنا الرشيدة» التي تعمل ليل نهار على مصلحة الوطن والمواطن، وتطلق مبادرات وبرامج إسكان من شأنها أن تحقق الاستقرار الأسري له وأسرته، وتحد من ظاهرة عبء توفير مسكن، وهذا الإرث قد رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تعزز الاستدامة في قطاع الإسكان من خلال تنفيذ برنامج «مساكن الأجيال المستقبلية»، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال البناء وتوفير مساكن صديقة للبيئة، ويتضمن هذا البرنامج الفريد تطبيق تقنيات ومواد بناء مبتكرة واستخدام الطاقة المتجددة، بهدف الحد من استهلاك الطاقة.

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