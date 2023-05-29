المصدر: دبي ـ البيان

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، حفل تخريج 10 منتسبات من دورة قيادة الزوارق البحرية للعناصر النسائية المنضمات للدورة من مختلف الإدارات العامة، وذلك بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، ونائبه العقيد راشد ثاني المهيري، ورؤساء الأقسام في المركز، وممثلين عن الشركاء من المجلس النسائي لشرطة دبي، ونادي دبي للسيدات، ومركز نيمو للغوص.

وبارك اللواء ابن ثاني، للعناصر النسائية تخرجهم من الدورة التخصصية التي استمرت 6 أشهر من التدريب والتأهيل، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على إعداد وتأهيل كوادر بشرية من الرجال والنساء على حد سواء، ومدهم بالمهارات والقدرات المعرفية والتخصصية ليتمكنوا من تأدية المهام بكفاءة وحرفية، مشيداً بأهداف الدورة وسعي المنظمين لها على تأهيل الكوادر النسائية من مختلف الإدارات العامة ليكن شريكات لإخوانهن الرجال في مختلف الأعمال والمهام، خاصة البحرية التي طالما بقيت حكراً على الرجل، وتمنى للخريجات التوفيق والنجاح.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن هذه هي الدفعة الثانية من العناصر النسائية التي تُؤهل في مجال قيادة الزوارق البحرية، ليصبح الإجمالي 21 عنصراً نسائياً مؤهلات في دورة قيادة الزوارق البحرية، مؤكداً أن العناصر النسائية أصبحن أكثر إقبالاً على التخصص والتدرب على المهام البحرية كالغوص والإنقاذ والمشاركة في الفعاليات البحرية، والاستجابة للحوادث والبلاغات.

وأضاف العقيد السويدي أن الدورة تضمنت مجموعة من الدورات التخصصية، تمثلت في السباحة، والإسعافات الأولية، والسلامة البحرية، والملاحة البحرية، وقيادة الزوارق، ودورة الإنقاذ، ودورة الغوص، منوهاً بأن تأهيل العناصر النسائية في هذه الجوانب، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية".

وفي ختام الحفل، سلم اللواء ابن ثاني شهادات التخرج للمنتسبات، داعياً إياهن إلى الاستمرار في التطور والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنقاذ البحري والسلامة البحرية.

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