برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق غداً في لندن، برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ويستمر حتى 5 يونيو المقبل، بمشاركة 20 موظفة تمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

يأتي البرنامج الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد المديرين في لندن ( Institute of Directors) في إطار جهود مؤسسة دبي للمرأة للارتقاء بالمهارات الوظيفية والقيادية للمرأة لتعزيز دورها في صياغة مستقبل دبي ودولة الإمارات بصفة عامة، ويهدف بشكل أساسي إلى التعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المختلفة لا سيما العالمية، جنباً إلى جنب مع تزويد القياديات الإماراتيات المشاركات في البرنامج بالمهارات القيادة والإدارية عالية المستوى.

وتنتمي المشاركات في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، منها: مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، هيئة الطرق والمواصلات، جهاز الرقابة المالية بدبي، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مؤسسة دبي للمستقبل، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مجموعة طيران الإمارات، دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، أدنوك، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا )، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، جامعة زايد، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

جيل قيادي

وقالت نعيمة أهلي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، إن المؤسسة، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص دائماً على الارتقاء بأداء القيادات الإماراتية والعمل على إعداد جيل قيادي واعد من النساء، وصقلهن بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية والمساهمة في صنع المستقبل، وتوفير الممكنات الرئيسية التي تؤهلهن للعب دور مهم في المؤسسات المحلية والعالمية وتحقيق نتائج وإنجازات غير مسبوقة في مجال القيادة، وأضافت أن برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد المديرين في لندن، الذي يعد إحدى المؤسسات العريقة عالمياً في مجال الحوكمة، يحقق الأهداف والمحاور التي تركز عليها الخطة الاستراتيجية 2023 - 2027 لمؤسسة دبي للمرأة المتعلقة بتطوير القيادات النسائية، وخلق بيئة مواتية للمرأة في سوق العمل، وتحسين جودة حياة المرأة واستقرارها، حيث تسعى المؤسسة من خلال هذه المحاور إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح «دبي نموذجاً رائداً للمدن الصديقة للمرأة» انطلاقاً من توفر التشريعات والسياسات الداعمة والحرص على إقامة الشراكات البناءة وإتاحة الفرص للمرأة الإماراتية للتأثير محلياً وعالمياً.

الإدارة الفعالة

من جانبها، قالت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة، إن هذا البرنامج يستهدف القيادات النسائية في الصفوف الأولى بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص من خلال توفير مادة تدريبية تم تصميمها بعناية فائقة من قبل قيادات ذات تجارب عالمية متميزة، ويعتمد على تطبيق مفهوم التعلم من النظراء والاستفادة من أساليب الإدارة الفعالة. وأضافت أن حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على صقل قدرات المرأة الإماراتية، يؤكد الاهتمام بدورها البارز والمحوري في دفع المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات، مشيرةً إلى أن الدولة خطت خطوات كبيرة في تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وكان لها السبق على مستوى المنطقة عام 2012 في إصدار قوانين وتشريعات ملزمة للمؤسسات الحكومية بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إضافة إلى القرار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وذلك في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات.

معهد المديرين

ويركز معهد المديرين (IoD) منذ إنشائه عام 1903 على ثلاثة قيم أساسية، هي التطوير المهني والعلاقات ذات القيمة النوعية والتأثير الهادف. وسيقدم برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الذين يمتلكون خبرات قيادية ومهنية وإدارية وتجارية متنوعة، منهم ديفيد جويل، ديبورا بنسون، موراي إلدريدج، شيلاغ دوفيلد.

7 محاور

ويشتمل البرنامج على 7 مجالات رئيسية تعد ضرورية للمديرين الحاليين والمستقبليين وكبار المختصين في مجال الحوكمة وهي: استراتيجية المديرين، مجلس الإدارة الفعال، إدارة المخاطر، التمويل للمديرين غير الماليين، دور المدير، دور مجلس الإدارة، حيث يركز المحور الأول على «حوكمة الشركات» وتطويرها وأهميتها على مستوى العالم، بينما يُسلط المحور الثاني الضوء على «القيادة للمديرين» وهو محور شامل يؤكد أهمية القيادة القوية والمتمكنة في تحقيق رؤية المؤسسات، كما أنه يعزز وعي المنتسبات بأساليب تطوير التغيير الاستراتيجي الفعال. ومن خلال المحور الثالث «استراتيجية المديرين» تستكشف المشاركات في البرنامج العلاقة بين الاستراتيجية والحوكمة والمخاطر المحتملة، حيث يطورن مهاراتهن في تنفيذ وتقييم الاستراتيجية التنظيمية. كما يغطي المحور الرابع «المجلس الفعال» والأدوار والمهام المنوطة بمجلس الإدارة، وكيفية اتخاذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تقييم المجلس ولجانه، فيما يتضمن المحور الخامس «إدارة المخاطر» الموضوعات المتعلقة بمبادئ إدارة المخاطر ونماذجها وأهمية بناء ثقافة التوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ويُمكّن المحور السادس «الشؤون المالية للمديرين غير الماليين» المشارِكات من التعرف على المفاهيم والمصطلحات المالية الرئيسية وتمكينهن المهارات والمعرفة اللازمة لتقييم خطط الأعمال، والتدقيق في المعلومات المالية، والمساهمة بشكل أكثر فعالية في مجلس الإدارة وصناعة القرار، أما المحور السابع والأخير من البرنامج فيركز على «دور المدير والمجلس» ويتيح للمشاركات إمكانية فهم واجبات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات القانونية، دور مجلس الإدارة في حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر مما يمنحهن الثقة اللازمة لمواجهة تحديات التي تواجه مجالس الإدارة مستقبلاً، والجاهزية للانتقال بمسيرتهن المهنية لمستوى أعلى.

دبي للمرأة

وتمتلك مؤسسة دبي للمرأة رؤية واضحة وراسخة في مجال تعزيز مكانة المرأة العاملة ودعمها في تقلد مناصب قيادية من خلال برامج التطوير المهني المبتكرة وبناء الشراكات الدولية والمحلية الفعالة، وتعمل المؤسسة على تزويد المرأة القيادية بالأدوات والمهارات الاستشرافية لمستقبل أكثر تألقاً لإمارة دبي ولدولة الإمارات، ولتصبح قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال عملها واستجابتها للتحديات الآنية والمستقبلية.

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