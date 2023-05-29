فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا

المصدر: وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تهنئة إلى أمينة أردوغان، حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا، متمنيةً داوم التقدم والتطور والازدهار لجمهورية تركيا الصديقة.

وقالت سموها في البرقية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن أجمل التبريكات وأصدق التهاني بمناسبة فوز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية لجمهورية تركيا الصديقة، ونيله ثقة الشعب التركي مجدداً، بفضل الرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لفخامته والنجاحات والإنجازات التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات التنموية، وإنه ليسعدني أن أبدي اعتزازنا بما تشهده العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية تركيا من تطور ونماء على الأصعدة كافة، وبهذه المناسبة ندعو الله العلي القدير أن يديم على فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وعليكم موفور الصحة والعافية وعلى جمهورية تركيا وشعبها مزيدا من التقدم والتطور والرخاء والازدهار".

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