أحمد بن محمد: نتطلع لأدوار أكبر للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للاعلام، أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في رفع الكفاءات الإماراتية لقيادة مسيرة التنمية، مثمناً سموه الدور الذي تلعبه مجموعة الفطيم وبقية الموسسات الوطنية في هذا المجال.

وقال سموه على حسابة في "تويتر" :"خلال زيارتي لمجموعة الفطيم في مقرها في فستيفال سيتي دبي، التقيت أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، برئاسة المهندس سلطان المنصوري ... من خلال المبادرات الوطنية النوعية وتاريخ دبي في الشراكة القوية بين القطاع العام والخاص، نتطلع لأدوار أكبر للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، ونثمن الدور الذي تلعبه مجموعة الفطيم وبقية مؤسساتنا الوطنية في هذا المجال".

أحمد بن محمد: خلال زيارتي لمجموعة الفطيم في مقرها في فستيفال سيتي #دبي التقيت أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، برئاسة المهندس سلطان المنصوري ...pic.twitter.com/AGRZ30uNBp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2023

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