مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي وجهة رائدة عالمياً للخدمات الطبية المتميزة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجهة رائدة عالمياً للخدمات الطبية المتميزة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أضحت دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجهة رائدة عالمياً للخدمات الطبية المتميزة».

ولفت سموه إلى أن «تطوير قطاعها الصحي هو أحد أهم أولوياتنا للمحافظة على جودة حياة شعبها وسعادتهم».

وأضاف سموه: «في هذا الصدد، التقيت اليوم الدكتور مارتن كوبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى مورفيلدز البريطاني، وناقشنا برامج المستشفى وشراكته مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية».

وأعرب سموه عن «شكره جهودهم المثمرة في تقديم الخدمات الصحية وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في دبي».

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