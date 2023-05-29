27 مليون رحلة لقطاع مركبات الأجرة في دبي

المصدر: البيان

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حَقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 6% في الربع الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، وبنسبة زيادة بلغت 5% عن الفترة نفسها من عام (2019).

وأكد عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن قطاع مركبات الأجرة في دبي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغ عدد الرحلات في الربع الأول من العام الجاري نحو 27 مليون و(300) ألف رحلة، مقابل نحو 26 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، وما يزيد على 19 مليون و(200) ألف رحلة عام 2021، وأكثر من 23.3 مليون راحلة في عام 2020، فيما بلغ عدد الرحلات أكثر من 26 مليون و(100) ألف عام 2019.

وأضاف شاكري أن هذا القطاع سَجَّلَ نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة (هلا تاكسي)، مشيراً إلى مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للربع الأول من العام الجاري، تؤكد على الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.

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