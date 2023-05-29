"الهوية والجنسية" تجدد وتصدر أكثر من 136 ألف جواز سفر إماراتي العام الجاري

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، انتهاء كافة الإدارات والاقسام المعنية بإصدار وتجديد جواز السفر الإماراتي، من عملية إصدار وتجديد 136 ألف و345 جواز سفر منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ الـ 20 من الشهر الجاري، موعد صدور نتائج "مرصد الخدمات الحكومية" والذي أشار إلى تصدر خدمة إصدار جواز السفر الإماراتي قائمة أفضل الخدمات.

وقالت الهيئة في تقرير نشرته بمناسبة تصدرها "مرصد الخدمات الإلكترونية": أنها بفضل جهود كافة الإدارات والاقسام التابعة لها نجحت عبر خدمة إصدار جواز السفر في تصدر 1400 خدمة حكومية على مستوى الدولة، وذلك باستحداث منظومة استباقية عزز من سرعة التقديم باستخدام منافذ الخدمة المختلفة، الامر الذي ساهم في انجاز كافة المعاملات المرتبطة بإصدار جوازات السفر في أقل من 30 دقيقة.



وبينت الهيئة بأن عملية الإصدار تتم عبر 7 مراكز طباعة ضمن مراكز سعادة المتعاملين، و3 محطات للطباعة في منافذ الدولة "المطارات"، وذلك من خلال 4 مراحل فائقة السرعة عند التقديم للخدمة من خلال 4 قنوات رئيسية هي الموقع الالكتروني، التطبيق الذكي، وباقت "مبروك ما ياك" ، أو من خلال مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وبحسب الاحصائيات التي نشرتها الهيئة الاتحادية في تقريرها، فإن طلبات اصدار وتجديد جوازات السفر بلغت منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 مايو الجاري 136 ألف و345 طلب إصدار وتجديد جواز سفر، منها 129 ألف و269 طلبات فردية، بنسبة 94.8%، و7 آلاف و76 طلبات "مبروك ما ياك" بنسبة 5.2%.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي 2022، عن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021 في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

ويستهدف الجيل الجديد من جوازات السفر تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لترسيخ الهوية الإماراتية، ومواكبة أحدث التقنيات في مجال إصدار جوازات السفر، وتقديم خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية الشخصية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين ويوفّر تجربة سفر تعزز مكانة الدولة وريادتها.

وبدء العمل على إصدار جواز السفر الإماراتي الجديد انطلاقا من الأول من سبتمبر 2022، بما يمثل قفزة تقنية جديدة تتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بتعزيز المسيرة نحو الحكومة الذكية لتعظيم المكانة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة وتلبيةً لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية.

ويتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي - كربونات بدلاً من الورق مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

كما يعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر خطوةً أساسية تعزز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم جهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، والتي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية ليصبح الجواز الأقوى عالميّا.

وتعتبر جوازات السفر من الجيل السابق سارية المفعول ويمكن لحامليها استخدامها في السفر وذلك إلى حين اقتراب موعد انتهاء مدة صلاحية الجواز، فيما يمكن التقدم بطلب التجديد للحصول على الجيل الجديد عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد والمحددة بـ 6 أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة.

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