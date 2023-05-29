محمد بن راشد يعلن إطلاق التفاصيل العلمية لـ "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريع الدولة في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".

وأشار سموه إلى أن المشروع يستمر 13 عاماً، و6 سنوات للتطوير، و7 سنوات رحلة استكشاف، وستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer 5 مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.

وأكد سموه أن مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع. وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل.. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل".

حيث دون سموه على حسابه في تويتر: "بحمد الله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات". المشروع يستمر 13 عاماً. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الاماراتية MBR Explorer 5 مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034..

مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم.. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد … سيتضمن انشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع ..

وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل .. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل".

الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليار كيلومتر لسبب واحد : هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه..".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز