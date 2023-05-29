دبي تشهد عرض أصغر سماعة ذكية في العالم للمحافظة على السمع

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحرص معظم الشركات العالمية على طرح أحدث ابتكاراتها وأجهزتها الطبية الذكية في المعارض المصاحبة للمؤتمرات الطبية التي تقام في دبي، لاعتبارها من أكبر الأسواق العالمية الناجحة في مجال الترويج والتسويق.

وقد شهد مؤتمر ومعرض اكاديمية الشرق الأوسط للأنف والاذن والحنجرة، الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، عرض أصغر سماعة طبية ذكية في العالم، لتجنب فقدان السمع أو طنين الأذن للعاملين في المصانع والشركات والأماكن ذات الأصوات الصاخبة. لأن فقدان السمع يكون في كثير من الأحيان تدريجيا ودائماً، وغالبا ما لا يُلاحَظ أو يتم تجاهله حتى تزداد الآثار وضوحا حيث يسبب التعرض لأصوات عالية مع مرور الوقت إجهادا لهذه الخلايا الحسية.

وقد أثبت الدراسات والابحاث العلمية أن أحد أهم أسباب التعرض لفقدان السمع هو العمل في البيئة التي تكثر فيها الضوضاء، مثل المطارات والمصانع وصالات الحفلات والمطارات التي يرتفع فيها متوسط مستوى الصوت بنسبة عن 100 ديسيبل؛ وبمقدور السماعة الذكية خفض مستوى الصوت للحد المسموح به عالميا وهو 75ديسبل.

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