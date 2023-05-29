"كهرباء ومياه دبي" تعلن بدء تشغيل خزان المياه في الليسيلي

المصدر: البيان

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في إطار جهودها لتعزيز الأمن المائي ومواكبة الزيادة في الطلب، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن بدء تشغيل خزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي بسعة 60 مليون جالون من المياه المحلاة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 157.4 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل جهودنا لتعزيز بنيتنا التحتية المتطورة، واعتماد الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم لمواكبة الزيادة على الطلب في المياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية. وفي عام 1992، كانت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من المياه المحلاة 65 مليون جالون يومياً، أما اليوم فتبلغ 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وبالإضافة إلى خزان المياه في الليسيلي، نعمل على تنفيذ ثلاثة خزانات أخرى في النخالي وحتا وحصيان من المتوقع الانتهاء منهم خلال العامين الجاري والمقبل. ومع الانتهاء من هذه المشاريع ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1,151 مليون جالون من المياه المحلاة، مقارنةً بالسعة الحالية التي وصلت إلى 881 مليون جالون."

وأضاف معالي الطاير: "أسهمت جهود الهيئة في البحوث والتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 4.5% العام الماضي، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة الهيئة كواحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات."

يشار إلى أن خزان المياه الجديد في منطقة الليسيلي جرى إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً والذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة.

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