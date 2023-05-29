الإمارات: مشروع طريق التنمية مسار حيوي للمنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال مؤتمر طريق التنمية، الذي انطلق في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمشاركة وزراء النقل وممثلي حكومات كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وفي مداخلة لمعاليه في المؤتمر، تقدم في البداية بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشاد بما تم عرضه وأن مشروع طريق التنمية من المشروعات المهمة والاستراتيجية ويشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم وأن ينظر للمشروع من ناحية تكاملية وليس اقتصادية فقط.

وأوصى معاليه بتشكيل لجان فنية من الدول لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي والاستفادة من تجربة الهيئة الخليجية للسكك الحديدية التي أنشئت حديثاً بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي باحتسابه خط سكة حديد إقليمياً واحداً متكاملاً وقابلاً للتشغيل البيني، كما يربط جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بعمليات سكة حديدية فعّالة وآمنة ويتعاون مع الشبكات الحديدية الوطنية في دول المجلس .

استعراض شامل

وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع والإمكانات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، إضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية وكذلك جرى في المؤتمر «استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفصيلاته».

وفي كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية، أكد السوداني أن التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعزز الاستقرار، مشيراً إلى انطلاق مشروع إقليمي للنقل عبر أراضيه يضم ميناء «الفاو الكبير». وذكر أن طريق التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات.

ممر عالمي

وقال رزاق محيبس وزير النقل العراقي في كلمة ألقاها في مؤتمر طريق التنمية المنعقد في بغداد إن طريق التنمية مشروع يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، مبيناً أن طريق التنمية ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ودول المنطقة. وشدد على السعي لحل جميع المشكلات والعوائق التي تعوق سير العمل في ميناء الفاو، مؤكداً أن نسب الإنجاز المتحققة في أعمال مشروعات الميناء تجاوزت 50 في المئة في مرحلته الأولى.

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