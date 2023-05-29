«أبوظبي للصيد والفروسية».. منصة عالمية لتلبية احتياجات الصقارين

المصدر: أبوظبي - وام

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شكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، ولشركات إكثار الصقور الإماراتية والدولية، وذلك من خلال وجود الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لاقتناء نخبة من الصقور المكاثرة في الأسر، في مزارع محلية ودولية.

ويحرص المعرض الذي انطلق في عام 2003، على تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في العالم، وإليه يرجع الكثير من الصقّارين والخبراء الفضل في نجاح جهود استخدام الصقور المنتجة في الأسر في ممارسة الصقارة، والتزايد الملحوظ في عدد مراكز إنتاجها وتطوّر صناعتها.

وقد شهدت الدورة التاسعة عشرة من المعرض، بيع أغلى صقر في تاريخ دوراته السابقة، حيث تمّ بيع (بيور جير- إلترا وايت) أمريكي الإنتاج، بأكثر من مليون درهم (نحو 275 ألف دولار)، وذلك في مزاد الصقور الذي يُقام سنوياً ضمن فعاليات المعرض.

وتحوّل المعرض إلى منصّة عالمية رائدة، تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر في أبوظبي، بعد أن كان صقارو الإمارات والمنطقة يُسافرون للخارج لشراء الصقور من مزارع خاصة في أوروبا وأمريكا.

وبات المعرض يُوفّر لهم في أبوظبي منصّة مثالية دولية لبيع وشراء أجود الصقور المنتجة من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم.

ويُشكّل النجاح الكبير للمزاد في الدورة الماضية، خطوة مُهمّة لما هو قادم من مفاجآت وإضافات جديدة في عالم مزادات الصقور والمزاين، بحسب اللجنة العليا المنظمة للمعرض، التي تُكثّف استعداداتها للدورة القادمة، ومزاد الصقور أحد أكثر الفعاليات جذباً للصقارين والمهتمين في المعرض، الذي يُعتبر فرصة نجاح ثمينة للشركات العاملة في قطاع الصقارة، ولمالكي مزارع ومراكز إكثار الصقور التي تُنتج أجود أنواع الصقور وأفضلها أداءً.

وتشهد صناعة إنتاج الصقور ومُستلزماتها نُموّاً ملحوظاً، نظراً للإقبال الكبير من صقاري منطقة الخليج العربي على اقتناء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر، لممارسة هوايتهم والتحضير للمُشاركة في أهم البطولات، والحصول على مراكز مُتقدّمة.

يُذكر أنّه في عام 1989، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستفادة من إكثار الصقور في الأسر، من أجل الاستخدام المُستدام لها، وتخفيف الضغط على الصقور البرية المُهدّدة بالانقراض، وأنشأت أبوظبي بعدها بسنوات، العديد من المشاريع داخل وخارج الإمارات، نجحت في إنتاج الآلاف من الصقور المُكاثرة في الأسر، بما في ذلك مزارع الصقور في المملكة المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية، وتمّ تطوير طرق مناسبة لتدريبها على الصيد من قبل فرق مُتخصصة.

وتدعم أبوظبي الأبحاث والدراسات الجينية للصقور، وقد تمكنت من خلال التعاون مع مجموعة الاستشارية للحياة البرية، وجامعة كارديف، ومعهد بكين للدراسات الجينية، من تحديد التركيبة الجينية لصقور الحر الأوراسية، وصقر الشاهين، وتحديد الجينات ذات العلاقة بتحديد ألوان الريش في صقور الجير، وكذلك استخدام خصائص الحمض النووي DNA، لاختيار أفراد من صقور الحر، ودراسة مقدرتها على البقاء في منغوليا، إضافة لاكتشاف الخريطة الكلية لجينوم الصقر الحر، وصقر الشاهين.

ومثّل إكثار الصقور في الأسر ثورة حقيقية في رياضة الصيد بالصقور، وفي استدامة وإحياء هذا التراث الأصيل، وفي منطقة الشرق الأوسط، أصبح استخدام الصقور المُكاثرة في الأسر واسع الانتشار في دول الخليج العربية.

وقد ساهم استخدام الصقور المكاثرة في الأسر، لممارسة الصقارة في تخفيف الضغط على الصقور البرية في الطبيعة، وتعزيز أعدادها.

وساهمت جهود أبوظبي البحثية والعلمية في تحسين أنواع الصقور المنتجة، بحيث أصبحت ذات مناعة أكثر للفطريات والأمراض، كما عملت على إنتاج أنواع منتخبة، تمتاز بصفاتها المميزة في الصيد، وكذلك بصفاتها الجمالية.

ونجح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في تعزيز فكرة أنّ الصقور البديلة المكاثرة في الأسر، أثبتت مقدرتها العالية في الصيد، وأنها لا تقل كفاءة وتميزاً عن الصقور البرية في الطبيعة.

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