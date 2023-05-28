رئيس الدولة: نتطلع إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع أردوغان

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات تتطلع إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية التركية الصديقة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعرب سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن «خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة».

وقال سموه: «تمنياتي له بالتوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه: «نتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة».

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