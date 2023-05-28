الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20، تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:05، والمد الثاني عند الساعة 08:24، والجزر الأول عند الساعة 14:07، والجزر الثاني عند الساعة 03:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:37، والمد الثاني عند الساعة 06:36، والجزر الأول عند الساعة 10:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 90 30

دبي 37 27 85 30

الشارقة 39 26 95 25

عجمان 36 27 95 25

أم القيوين 38 26 95 20

راس الخيمة 40 25 85 20

الفجيرة 38 27 60 25

العين 43 27 40 10

ليوا 43 28 90 10

الرويس 41 28 80 25

السلع 43 24 75 10

دلما 40 27 80 45

طنب الكبرى 31 28 95 50

طنب الصغرى 31 28 95 50

أبو موسى 30 29 95 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز