97 % نسبة نجاح تجارب المتعاملين مع خدمات بلدية دبي

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حققت بلدية دبي نجاحاً بنسبة 97% في مجال تقديم الخدمات وتجارب المتعاملين بحسب مواصفة المعيار الدولي لتجارب المتعاملين (ICXS)، التي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير (BSI). وغطّت النسبة جميع مراكز خدماتها، وهي: مراكز إسعاد المتعاملين في كل من: الطوار، حتا، الكفاف، إضافةً إلى المراكز التخصصية، وهي: العيادة البيطرية في الخوانيج، ومختبر دبي المركزي.

وتعدّ هذه النسبة إنجازاً جديداً يعكس تميز بلدية دبي في تقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين وتعزز من سعادتهم، كما تخدم توجه البلدية بتحقيق جميع مراكز خدماتها لتصنيف خمس نجوم فما فوق وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وأكدت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، سعي البلدية واهتمامها الدائم بالريادة والتميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء وخدمة المتعاملين، حرصاً منها على توفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، وذلك تعزيزاً لمكانتها العالمية، وترسيخاً لتطلعاتها وتنافسيتها على المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.

وقالت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: "يعزز هذا الإنجاز من تطلعات البلدية في تطوير وتحسين تجربة المتعامل على مستوى منهجيات وآليات العمل وقنوات الخدمة، انطلاقاً من قيمها المؤسسية في الاهتمام باحتياجات المتعامل بشفافية، والتزاماً منها بميثاق إسعاد المتعاملين. ويأتي ذلك تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في تقديم خدمات استباقية ذكية ومتكاملة، وتبني أحدث الحلول المبتكرة التي تحقق سعادة المتعاملين وتلبي تطلعاتهم، بما يعكس مكانة إمارة دبي وريادتها في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيلها على الجميع".

بدأت رحلة بلدية دبي في تطبيق متطلبات شهادة المواصفة في عام 2021، حيث اتبعت خطة تحسين مؤسسية شملت 7 وحدات تنظيمية، ونفذت عمليات تدقيق تجريبي 3 مرات. كما دربت موظفين من مختلف الوحدات التنظيمية على المواصفة وبدون أي تكاليف مالية، لتصل خلال سنتين عمل إلى نتيجة تُعدّ من أعلى 3 نتائج حققتها الجهات الخاصة والحكومية التي تُطبق المواصفة على مستوى المنطقة.

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