100 أكاديمي وباحث في «منتدى المواد المتقدمة»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع جامعة الشارقة، الدورة الرابعة من «منتدى الباحث حول المواد المتقدمة» السنوي في أكاديمية الهيئة، بمشاركة 100 متخصص من الأكاديميين العالميين وباحثي مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة. وتضمن المنتدى مجموعة من الندوات النقاشية المتخصصة حول استثمار المواد المتقدمة مثل البيروفسكيت والسيليكون لتعزيز كفاءة إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة وتحلية المياه.

ويأتي المنتدى ضمن برنامج الباحث الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير بهدف صقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتحدثين العالميين، إلى جانب ترسيخ أواصر التعاون بين المركز والمؤسسات الأكاديمية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

استراتيجية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ ريادة الإمارات على مستوى العالم في مجال انتهاج أفضل الممارسات والتطورات التقنية العالمية لرفع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ونحرص على توفير منصات عالمية مثل مركز البحوث والتطوير لتبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، والمياه وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات في هذه القطاعات».

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