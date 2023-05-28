«أديتك 7» تشغّل شاشات الإعلان في مركبات ليموزين تاكسي دبي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة تاكسي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع مؤسسة (أديتك 7) للإدارة التسويقية بهدف تشغيل شاشات الإعلانات في مركبات ليموزين التابعة لأسطول مركبات المؤسسة، وذلك للترويج وعرض مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المعلنة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي مؤسسة تاكسي دبي إلى تنمية إيراداتها وتنويع استثمارات المؤسسة إضافة لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية التي تتميز بالابتكار والرقمنة والاستدامة. وقع الاتفاقية عن مؤسسة تاكسي دبي منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة، فيما وقعت عن (أديتك 7) ريم عبدالله بالجافلة المديرة التنفيذية للشركة.

وأوضح الفلاسي أن الاتفاقية تتماشى مع أهداف المؤسسة في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص العامل في قطاع الإعلانات، إضافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بـالاستدامة المالية، وذلك عبر تعزيز الربح وتنمية الإيرادات واستثمارها. وأضاف إن مؤسسة تاكسي دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في تلبية احتياجات المتعاملين وتوظيف الأفكار المبتكرة في التسويق الرقمي.

من جانبها،أعربت ريم عبدالله بالجافلة عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي، باحتسابها مؤسسة تمتلك تجربة وخبرة في مجال الإعلانات عبر أسطولها، وأضافت بناءً على هذه الخبرة والتجربة الناجحة لمؤسسة تاكسي دبي قررت مؤسسة (أديتك 7) توقيع الاتفاقية من أجل الوصول لأكبر فئة من الجمهور بأساليب إعلانية مبتكرة.

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