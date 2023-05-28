طالب بمهام ضابط شرطة

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق مركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، رغبة الطالب حسين يوسف ميرزا، البالغ من العمر 13 عاماً، في أن يُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل في المركز الشرطي.

وأكد العقيد خليفة علي راشد نائب مدير مركز شرطة المرقبات، أن تمكين الطالب من أداء مهام ضابط في المركز يأتي بتوجيهات اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وضمن مبادرة «أمن المدارس». بدورها، قالت مُنسقة مبادرة أمن المدارس في مركز المرقبات، الرقيب منال الجوهري، إن المبادرة مكنّت الطالب من الاطلاع على المهام البسيطة والإجراءات الذكية في مركز المرقبات.

وفي الختام، سلم العقيد خليفة علي راشد الطالب ميرزا درعاً تذكارية، وحضه على أن يعمل جاهداً في الدراسة لتحقيق تطلعاته المستقبلية.

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