خلوة استشرافية تناقش الفرص المستقبلية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، خلوة استشرافية لأعضاء مجالس المبادرات الحكومية، بهدف التعريف بمعايير ومؤشرات ومفاهيم الجهوزية المستقبلية، وتطبيقاتها الشرطية في الكشف عن الجريمة والحيلولة دون وقوعها، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية في شرطة دبي، والخروج بأفكار إبداعية في مختلف المجالات، عبر استشراف المستقبل في العمل الشرطي.

وعُقدت الخلوة على مدار يومين في مبنى أمانة المجالس الحكومية في القيادة العامة، بحضور العقيد الدكتور حمدان الغسية مدير مركز استشراف المستقبل، ورؤساء المجالس ونوابهم، وعدد من الموظفين من أصحاب التخصص من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العقيد الدكتور حمدان الغسية، حرص المركز على تنظيم لقاءات دورية مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومجالس المبادرات الحكومية، بهدف الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة والاستفادة من الممكنات كافة لديها لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أهمية هذه اللقاءات العلمية في مجال استشراف المستقبل، لما تتضمنه من كوكبة من الخبراء من ذوي الأفكار والرؤى المستقبلية، وفرصة مناقشة موضوعات في الجانب العلمي، ومجالات التحديات الخاصة بمجال الاستشراف المستقبلي، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي الدولي.

إضافة إلى ترسيخ الوعي الاستشرافي لدى جميع موظفي القوة بمختلف تخصصاتهم، ليصبحوا قادرين على فهم واستيعاب المتغيرات والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر في أداء مهامهم واستدامة النتائج.

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