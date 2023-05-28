«دفاع مدني دبي» يحذّر من بؤر اشتعال الحرائق في المنازل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الرائد حمدان حمد السويدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي، أن مكامن خطرة قد تبدو عادية في المنزل، إلا أن إهمالها يؤدي إلى اشتعال الحرائق، أهمها أي مصدر غاز أو كهرباء في المطبخ، والتدخين، والأجهزة والتوصيلات الكهربائية، والشموع والفحم المشتعل.

حرائق

وقال الرائد السويدي لـ«البيان»: يعد الطبخ عاملاً رئيساً للحريق ولهذا يجب عدم ترك أواني الطبخ في أثناء الطهي من دون مراقبة، واستخدام معدات مجهزة بمنظم حرارة (ثيرموستات) في أثناء قلي الأطعمة، للتأكد من إغلاق الأجهزة المنزلية كافة بعد الانتهاء من استخدامها.

وعدم التدخين في السرير فقد يغلب على المدخن النعاس في أي لحظة، وضرورة استخدام منفضة رماد السجائر الملائمة ولا تفرغ منفضة رماد السجائر في سلة القمامة قبل الذهاب للنوم، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بالشموع لا تترك الشموع مشتعلة من دون مراقبة، وتجنب وضع الشموع المشتعلة بالقرب من الستائر.

والتأكد من إطفاء جميع الشموع قبل مغادرة المنزل أو الذهاب للنوم.ولفت الرائد السويدي إلى انتشار موصلات الكهرباء المقلدة وهو الأمر الذي يزيد من فرصة اشتعال الحرائق، مطالباً بضرورة التأكد من جودة هذه الموصلات وتجنب التحميل الزائد للقوابس الكهربائية، وتجنب شراء الأجهزة الكهربائية غير المعتمدة والرخيصة، مع ضرورة إغلاق الأجهزة الكهربائية غير الضرورية ليلاً والتواصل مع الدفاع المدني فوراً في حالة وقوع أي حريق.

لافتاً إلى أنه في حالة تعطل أجهزة الإنذار من الدخان تزيد فرصة تعرض الشخص للوفاة في أثناء الحريق بمعدل أربع مرات، داعياً أفراد المجتمع إلى الاطلاع على الإجراءات الوقائية والإرشادية في حالة وقوع أي حريق للحفاظ على سلامة الأرواح ووضع خطة للهرب في حالة الحريق وتدريب أفراد الأسرة عليها كافة، وإغلاق الأبواب في الليل لمنع الدخان من الانتقال إلى أرجاء المنزل الأخرى في حالة حدوث حريق.

تحذير

وأشار الرائد السويدي إلى خطورة الشوي في الشرفات أو ترك فحم الشيشة مشتعلاً لما ينطوي على ذلك من نتائج قد تؤدي إلى اشتعال واجهات المباني ما يسفر عنه خسائر كبيرة بسبب امتداد النيران.

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