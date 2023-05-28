ضاحي خلفان يكرّم 102 متطوع ومتطوعة في مؤسسة لوتاه الخيرية

المصدر: دبي ـ البيان

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كرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة، 102 متطوع ومتطوعة في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، من الطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات، وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص، موزعين على 8 فرق، وينتمون لجنسيات مختلفة، تطوعوا في العديد من المناسبات التي أقامتها المؤسسة، منها حفل التخريج وإطلاق جامعة دبي الطبية، الذي كان أول بوادر الأعمال التطوعية لمؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية.

لقاء

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمتطوعين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس الأمناء. وتوجه معاليه بالشكر إلى المتطوعين.

مثنياً على روحهم التطوعية، ومشيداً في الوقت ذاته بنهج المؤسس المغفور له الحاج سعيد أحمد لوتاه، ودوره في استحداث الفرص التطوعية وفتح باب المشاركة لجميع المستويات المحلية والدولية منذ التأسيس، وفي مختلف المجالات لما لها من آثار إيجابية تنعكس على فكر العطاء وتسهم في رقي المجتمعات.

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