رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

المصدر: أبوظبي- وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، تتضمن دعوة رسمية، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتسلم رئيس دولة إسرائيل الرسالة، خلال استقباله محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الدعوة إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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