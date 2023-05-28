إنشاء محطة مركزية جديدة للصرف الصحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حرص الدائرة على إطلاق مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، ومنها مشروع مؤسسة الصرف الصحي «راكوا»، إحدى مؤسسات الدائرة، والذي يشمل إنشاء محطة مركزية جديدة للصرف الصحي وإعادة تدوير المياه والمخلفات، على شارع الإمارات، بهدف خدمة المشاريع العمرانية الجديدة في 3 مناطق هي الرفاعة والجزيرة الحمرا والظيت، ضمن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الدائرة، تماشياً مع النهضة العمرانية والاقتصادية السريعة التي تشهدها تلك المناطق.

وقال إن مشاريع الصرف الصحي الجديدة تستهدف تحسين العمليات التشغيلية للمؤسسة ورفع كفاءتها، حيث قامت المؤسسة بإطلاق مشروعها الجديد لتحسين بنية الأعمال من خلال إنشاء فريق للتخطيط والجودة بالمؤسسة للقيام بترقية العمليات التشغيلية، التي تشمل تطوير الخطط الاستراتيجية والقدرات التقنية للمؤسسة، وبناء قدرات التصميم الداخلية وخلق فرص التوطين للمهندسين الشباب، وإنشاء قاعدة مشاريع ثابتة ومتخصصة في إطار التحضير لتنفيذ برامج المشاريع الكبرى المخطط لها في السنوات المقبلة، وتوفير أفضل خدمة للعملاء في ظل التوسع العمراني السكني والصناعي.

خطة

وأضاف العلي قائلاً: «أطلقت المؤسسة ضمن خطتها الاستراتيجية المرحلة الأولى لإنشاء شبكة مياه الصرف الصحي لتغطية مناطق الرفاعة والجزيرة الحمرا والظيت، وربط تلك الشبكات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة المقرر إنشائها على شارع الإمارات، حيث يخدم المشروع المناطق التي لا تغطيها الشبكة، ويلبي أهداف الاستدامة البيئية من خلال إيقاف تشغيل محطات معالجة المياه المنزلية الخاصة في تلك القطاعات، ومن ثم تصريف تلك المياه إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية الجديدة».

وأشار العلي إلى أن المشروع هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها «راكوا» في رأس الخيمة، ضمن مشاريع أخرى جاري العمل على تنفيذها، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن بناء خطوط جاذبية لشبكة الصرف الصحي بعمق مترين إلى 10 أمتار، ويتراوح قطرها بين 150 إلى 1200 مم، وطولها الإجمالي يصل إلى 700 كيلومتر، حيث يتم تصريف التدفق عن طريق الجاذبية إلى محطة ضخ رئيسية حتى تصل إلى محطة المعالجة الجديدة على شارع الإمارات.

وأضاف: سيتم إنشاء بعض أقسام التصريف باستخدام تقنيات تراعي سكان تلك المناطق وحركة المركبات، مثل ربط الأنابيب والحفر لتقليل الإزعاج الصادر عن عمليات التشغيل، موضحاً أن المشروع يمثل إحدى حلقات المرحلة الاستراتيجية الأولى لإنشاء شبكة جديدة ومحطة معالجة.

وأكد العلي أن المؤسسة طبقت نظام إدارة الجودة، والذي يمثل إحدى أهم سمات استراتيجية 2022 - 2026، وربط الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة باستراتيجية الدائرة ورؤية رأس الخيمة 2030، لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية، بهدف تطوير التحسينات بطريقة متكاملة للارتقاء بخدمة المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز