1090 سفير أمان في المدارس الحكومية والخاصة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت فاطمة البلوشي رئيسة مجلس سفراء الأمان في القيادة العامة لشرطة دبي لـ«البيان»، أن مبادرة سفراء الأمان تعد مبادرة استراتيجية على مستوى الشرطة تهدف إلى حماية الأطفال من أي انتهاكات سواء في المدارس أو خلافها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، فتم تمكين ألف و90 سفيراً وسفيرة أمان من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة منذ تأسيس البرنامج في العام الدراسي 2016 - 2017، وعبره تتم توعية الأطفال بحقوقهم في التعليم والعيش بأمان، وفي الصحة وفي التنمية الاجتماعية، وكيفية تواصلهم في حال واجهوا أي مشكلة في البيئة المدرسية وفي الأماكن المختصة بحماية الأطفال، وذلك بالتدريب المتواصل، كما تم التواصل والتعميم على مختلف مدارس الدولة للتعريف بالبرنامج، فلمسنا إقبالاً كبيراً من إدارات المدارس على المشاركة فيه.

معايير

وقالت البلوشي إن هناك عدة معايير يتم بها اختيار سفراء الأمان، ومنها أن يكون الأطفال اجتماعيين ومن ذوي السلوك الحسن، إضافة إلى تمكنهم من القيادة والجرأة والحفاظ على السرية، ويتم اختيار 5 سفراء من كل مدرسة، ويتم إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة، إضافة إلى إخضاعهم لأخرى متخصصة في فن الإلقاء، بالتنسيق مع مركز التدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، مبينة أنه يتم إعلام المختصّات الاجتماعيات بالمدارس في حال تعرض أي طفل لانتهاك أو تنمر بالتواصل مع فريق سفراء الأمان لإيجاد الحلول ومعالجة المشكلة.

من جانبه، أكد الملازم عاصم الشايع نائب رئيس مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي أن فوز مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي بالمركز الأول في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها العشرين جاء تتويجاً للمبادرة التي قدمتها شرطة دبي، وجاءت المشاركة في الجائزة عبر إشراك الأطفال في المبادرات المجتمعية في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس، وفي التطوع.

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