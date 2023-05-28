قنصل البحرين يطلع على تجربة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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زار سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، يرافقه المستشار طارق محمد، مقر مركز بطاقة إسعاد في أكاديمية شرطة دبي، وكان في استقباله منى محمد العامري، مديرة المركز، بحضور النقيب الدكتور عبدالله الشيخ، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، والملازم عبدالله العبدولي، ومحمد شعيب البلوشي، وذلك للاطلاع على التجربة المميزة لمركز بطاقة إسعاد، وبحث التعاون في مجال دعم خطط مركز بطاقة إسعاد لتوسيع نشاطه في مختلف القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون، من خلال تسهيل وصول بطاقة إسعاد إلى مختلف القطاعات السياحية والصحية والترفيهية والتجارية وقطاع الفنادق في مملكة البحرين الشقيقة.

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