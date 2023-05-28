محكمة دبا الابتدائية تعرّف بجودة الحياة للمرأة العاملة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المستشار محمد الحارثي رئيس محكمة دبا الفجيرة الابتدائية، أهمية بناء قدرات موظفات الحكومة لتوظيف نماذج جودة الحياة في بيئة العمل، ما ينعكس إيجاباً على رأس المال البشري، ومستويات الكفاءة والأداء والإنتاجية، ويحفز الجهات على التطوير المستمر، تجسيداً لأهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التي تركز على تهيئة بيئات إيجابية متناغمة للعمل والتعلم، تدعم الترابط وتمكن الأفراد من النمو والتطور.

جاء ذلك خلال تنظيم محكمة دبا الابتدائية محاضرة بعنوان «جودة الحياة للمرأة العاملة»، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من جهات مختلفة، حيث قدمتها الدكتورة بدرية الظنحاني خبير إدارة مواهب ومهارات المستقبل، بإشراف وزارة العدل، وذلك في مقر محكمة دبا.

وتضمنت المحاضرة تطبيقات عملية وتمارين بهدف بناء قدرات الموظفات في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة .

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