صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.. إسهام بارز في الاستقرار الأسري

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مواصلة دوره في تأمين متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين والمؤمن عليهم، مع حمايتهم من المخاطر ودعمه لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، في طور استدامة المنافع المقدمة وجودة الخدمات.

ومنذ إنشائه في عام 2017م وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يتعاظم دوره في تجربته الرائدة، في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والهادف إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار المادي والمعنوي، وتعدى ذلك الدور إلى توفير الدخل عند وفاة المعيل المؤمن عليه في إطار مظلته التأمينية التي تعد من أسخى صناديق التقاعد في المنطقة.

ويواصل الصندوق عمله وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تقديم الخدمات، وصرف المعاشات وتقديم أوجه المنافع، بجانب التميز في تقديم خدمات لجهات العمل في حكومة الشارقة أو التي تشارك حكومة الشارقة بنسبة منها في الجهات الخاصة.

ويكرس الصندوق من مساعيه في الإسهام لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية، إلى جانب دوره الذي يشكل نظاماً متكاملاً لحماية المؤمن عليهم من المخاطر المختلفة المحتملة، كما ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال ووصلا إلى العيش الكريم وجودة الحياة المنشودة.

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