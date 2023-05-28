نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أنه بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تلتزم الإمارات بالنهج الشامل للرعاية الصحية، وتسعى لضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى، وتؤكد تعزيز أهمية الوقاية من الأمراض.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية، خلال مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي للسرطان الذي انطلق أمس في أبوظبي: «تلتقون في مدينة ودولة ملتزمة بتحسين صحة وعافية سكانها وضمان أن تكون الرعاية الصحية فيها من أعلى المعايير الدولية»، مضيفاً: «إن المؤتمر الذي يحمل اسم أبوظبي في اسمه ما هو إلا دليل على مكانة مدينة أبوظبي بوصفها مركزاً محلياً ودولياً للتميز والتطور في المجال الصحي، المستمدة من رؤية رئيس الدولة، بتقديم أفضل الخدمات الصحية للأفراد والمجتمع».

وأردف معاليه: «إن مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط من مقدمي الرعاية الصحية التي توفر بيئة مزدهرة لخدمات متطورة في الرعاية الصحية، وهذا المؤتمر السنوي المخصص للسرطان يؤكد حرص المجموعة على تحقيق التطور الدائم في مجال الصحة، ورؤية الإدارة في أن تتبع كوادرهم الطبية المتخصصة أفضل المعايير العالمية وضمن أفضل الخبرات، كما نثمن جهود ورؤية مجموعة ميديكلينيك وأهمية الخدمات والمبادرات المتميزة والمثمرة التي تقدمها في الدولة».

وتابع: «يركز المؤتمر على نهج متعدد التخصصات للسرطان، يعكس أحدث الاستراتيجيات لمكافحة المرض، حيث أصبحت مكافحة السرطان تحدياً أكثر تعقيداً، وعلماً قائماً على المعلومات والتجارب بشكل متزايد؛ ما يدفع إلى الاستمرار بالتعلم والبحث في مجال مكافحة الأمراض، حتى يمكننا التطور في مجال الرعاية والوقاية».

واختتم معاليه: «الجهود المبذولة للوقاية من السرطان وعلاجه تسلط الضوء على أن السرطان قضية عالمية، يتشارك العالم في تحدياتها ومخاوفها، كما أن الجهود المبذولة في هذا المؤتمر والخبرات المتبادلة من جميع المشاركين والحضور والزملاء من جميع أنحاء العالم تبشر بالخير بأننا سنقوم بتحسين جودة الحياة والصحة في عالمنا. وبالتعاون المتبادل الإقليمي والعالمي، سنتمكن من تحقيق الإنجازات التي تنعكس بالإيجابية على دولتنا والعالم. وأنا ممتن للغاية لاجتماعكم اليوم في أبوظبي لمناقشة هذه القضايا المهمة والتحديات».

وشهد المؤتمر في نسخته الثانية حضور أكثر من 250 أخصائياً طبياً يعملون في مجال الأورام من جميع أنحاء الدولة ، حيث ناقش المؤتمر موضوعات متنوعة قدمها 18 متحدثاً مختلفاً من الإمارات ومن مجموعة هيرسلاندن الشقيقة لميديكلينيك في سويسرا.

وعن المؤتمر، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «يسعدني أن أتقدم بخالص امتناني لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على دعمه المستمر للمبادرات التعليمية في دولة الإمارات. إنه لشرف عظيم لنا أن نرحب بمعاليه في مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي للسرطان».

وأضاف: «علم الأورام مجال دائم التطور ومتقدم باستمرار، لذلك من المهم أن يظل المتخصصون في هذه المجالات الطبية على اطلاع على أحدث الأدلة ونتائج الأبحاث والأدوات لتوفير علاجات السرطان ذات المستوى العالمي إلى المجتمعات التي نعمل فيها.

تتماشى هذه المبادرة التعليمية مع مهمتنا في ضمان سلامة المجتمع من خلال زيادة الوعي بالصحة العامة والوقائية. ويعد المؤتمر شهادة على الجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة للعمل بشكل جماعي لمكافحة السرطان والتشديد على أهمية الفحص، ما يؤدي إلى الكشف المبكر عن المرض، والذي يحقق نتائج سريرية أفضل».

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