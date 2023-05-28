هدى عيسى.. نموذج ملهم للعمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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سطر أبناء وبنات الإمارات قصص نجاح ملهمة في مختلف المجالات والتخصصات، جعلتهم محط أنظار وإعجاب تؤكد أنهم رقم مهم ومؤثر في أي عمل يقومون به، فأبناء الوطن أثبتوا جدارتهم أينما وجدوا، حتى في صعودهم إلى الفضاء، واليوم يشاركون بقوة في العمل بالقطاع الخاص، ويقدمون نماذج وتجارب تكللت بالنجاح.

ورصدت «البيان» نموذج وقصة نجاح الإماراتية هدى عيسى من خلال عملها في القطاع الخاص بتشجيع من برنامج «نافس»، حيث تتولى اليوم شؤون أكثر من 135 موظفاً في علامة تجارية خليجية بدولة الإمارات.

دعم

انضمت هدى عيسى إلى فريق عمل سلسلة «تشوكوميلت»، لتولي ملف الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركة، وتتطلب مسؤولياتها متابعة شؤون أكثر من 135 موظفاً موزعين على 4 مناطق جغرافية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والتشغيلي للشركة التي تعمل على مدار الساعة.

وقالت إن الانطباعات السابقة حول العمل في القطاع الخاص مثل ساعات العمل والإجازات والرواتب لم تعد عوائق للانضمام لهذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل الدعم الذي توفره حكومة الإمارات.

وأكدت أن برنامج نافس حقق مرونة في الإجراءات وخلق تنافساً بين الشركات على استقطاب الكفاءات الإماراتية، إلى جانب حزمة الحوافز التي يمنحها للمواطنين في القطاع الخاص بما يضمن استدامتهم في هذا القطاع.

بوابة

ودعت هدى عيسى أبناء وبنات الإمارات إلى الانضمام للقطاع الخاص، باعتباره بوابة لتنمية المهارات واكتساب الخبرات وتطوير المسارات الوظيفية، بما يتماشى مع خطط القيادة الرشيدة الهادفة لتعزيز إسهام الكوادر والكفاءات الإماراتية وزيادة معدلات تواجدها في هذا القطاع الذي يعد شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة.

وتحمل هدى شهادة في العلاج الطبيعي من جامعة الشارقة وخبرة عملية في القطاع الصحي بدولة الإمارات، قبل اتخاذ قرار خوض هذه التجربة المميزة والمختلفة التي ساهمت في رفع كفاءتها وتعزيز حضور المواطنين كقوى عاملة في المؤسسات الخاصة.

دافع

وثمنت هدى عيسى حرص القيادة الرشيدة على وضع المواطن في رأس أولوياتها، واعتباره الثروة الأغلى للوطن، والتي يجب استثمارها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكدة أن مزايا البرنامج ستكون حتماً دافعاً جديداً للإماراتيين للاتجاه إلى هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية، بما يقود نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات.

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