محمد بن راشد يتلقى تهاني حاكم رأس الخيمة وولي عهد الشارقة بمناسبة أفراح آل مكتوم

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني والتبريكات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف مانع نجل الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم (السبت) في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وقدم سموهما التهنئة للعروسين، وتمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.

حضر حفل الاستقبال، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة.

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